Pakistan’da yolcu treni yük treniyle çarpıştı: 14 kişi öldü

Pakistan’ın Sadıkabad kenti yakınlarında iki tren çarpıştı; 14 kişi öldü, 79 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Dawn gazetesi

Kuetta kentinden Lahor’a giden yolcu treni, Sadıkabad yakınlarında kendi hattından çıkarak paraleldeki hatta geçip burada park halinde bulunan yük trenine çarptı.

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Arama kurtarma ekipleri, dört vagonu raydan çıkan ve lokomotifi kullanılmaz hale gelen trenden 14 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını; ancak ölenlerin sayısının artabileceğini söyledi.

Bu, ülkede son bir ay içindeki ikinci ölümlü kaza. 20 Haziran’da Haydarabad yakınlarında meydana gelen kazada üç kişi ölmüştü.