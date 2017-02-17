Pakistan’da Sufi türbesine intihar saldırısı: En az 70 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’da bir Sufi türbesine düzenlenen intihar saldırısında en az 70 kişi hayatını kaybetti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Lal Şahbaz Kalender türbesindeki saldırıda, intihar bombacısı kalabalığın içine girip kendini havaya uçurdu.

Yetkililer, saldırıda en az 70 kişinin kaybettiğini açıklarken en az 250 kişinin de yaralandığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin 43’ünün erkek, dokuzunun kadın, 20’sinin de çocuk olduğu vurgulandı.

Pakistan medyasında yer alan haberlere göre, bir IŞİD komutanı hem telefonla hem de yazılı olarak saldırıyı IŞİD’in üstlendiğini duyurdu.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif de IŞİD’in üstlendiği saldırıyı kınadı: “Son birkaç gün çok zordu, kalbim hayatını kaybedenlerin aileleriyle.”