Pakistan’da sağlık bakanı da ‘corona’ya yakalandı

Pakistan Sağlık Bakanı Zafar Mirza, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Mirza Twitter’dan yaptığı açıklamada, “COVID-19 testim pozitif çıktı. Doktorların tavsiyesi üzerine tüm tedbirleri alarak evde tecride girdim. Hafif semptomlarım var. Benim için dua edin” dedi.

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Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshi de cuma günü ‘corona’ya yakalandığını duyurmuştu.

Pakistan’da daha önce Demiryolları Bakanı Şeyh Reşid ve parlamentonun alt kanadının başkanı Esad Kayser de virüse yakalandığını açıklamıştı.

Pakistan’da şu ana kadar 229 bin 831’den fazla vaka tespit edilirken ı 4 bin 762 kişi yaşamını yitirdi.

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Salgından en çok etkilenen yerlerden Lahor şehrinde 48 doktor kötü çalışma şartları ve moral bozukluğu nedeniyle istifa etti.