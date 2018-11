Pakistan’da peş peşe saldırılar: 30 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Pakistan’da peş peşe yapılan iki saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

İlk saldırı, bugün sabah saatlerinde ülkenin en büyük kenti Karaçi’deki Çin konsolosluğuna yönelik düzenlendi. Saldırıda beş kişi öldü bir kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri, üç saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırıyı ayrılıkçı örgütlerden Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi.

Örgüt İran ile Pakistan topraklarının bir kısmında bağımsız bir Beluç devleti kurmayı hedefliyor. Belucistan, Çin’in devasa yatırımlarının merkezinde yer alıyor.

Heavy exchange of firing b/w armed men& security forces smoke coming out in what seems like a terror attack in the surroundings of Chinese Consulate, yards away from my seaview apartment, Clifton, Karachi. pic.twitter.com/Fv29s9i21h

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Alam Odho adındaki Pakistanlı bir güvenlik görevlisi, grubunun konsolosluğa girmeye çalıştığını ancak ilk kontrol noktasında ‘etkisiz hale getirildiklerini’ söyledi.

Görgü tanıklarıysa üç veya dört kişilik grubun konsolosluğa silah ve bomba kullanarak girmeye çalıştığını, grubu engellemeye çalışan konsolosluk muhafızlarıyla saldırganlar arasında çatışma çıktığını aktardı.

Britanya merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan konuşan bir konsolosluk yetkilisi saldırganların binanın vize bölümüne girdiğini ancak içeride bulunan diplomatları hedef almadığını belirtti.

BLA sözcücü Geand Baloch’un telefonla “Saldırıyı biz gerçekleştirdik ve eylemimiz devam ediyor” dediği aktarıldı.

Örgütün Twitter üzerinde yayınladığı mesajındaysa saldırıyı gerçekleştirenler arasında bulunan üç kişinin Beluç bayrağı önünde poz verdiği görülüyor.

1. They were Police officers not security guards

2. All 3 terrorists have been sent to hell thanks to precision sniping by Rangers

3. All staff are safe

4. It was a planned attack by the Balochistan Liberation Army who are anti-CPEC. pic.twitter.com/IX72MrvwuD

— RescueRanger PDF (@PdfRanger) November 23, 2018