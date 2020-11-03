Pakistan’da, kaçırılan ve evlenmeye zorlanan 13 yaşındaki kız kurtarıldı

Pakistan polisi, 44 yaşındaki Müslüman bir adamın kaçırdığı, dinini değiştirmeye ve evlenmeye zorladığı 13 yaşındaki Hristiyan kız çocuğunun kurtarıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Çocuk, ailesinin, onun 44 yaşındaki Ali Ezher tarafından kaçırıldığını iddia etmesinden yaklaşık bir ay sonra kurtarıldı.

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Ailesi, 13 Ekim’de kızlarının kaçırıldığını bildirdi. İki gün sonra, Hristiyan Örgüt, Hukuki Yardım, Yardım ve Yerleşim Merkezi (Claas) aileye, Ezher’in, kızın 18 yaşında ve Müslüman olduğunun yazıldığı bir evlilik cüzdanı çıkardığı bilgisini verdi.

Aile, belgelerin sahte olduğunu iddia etti, ancak 27 Ekim’de mahkemeye başvurduklarında Sind Yüksek Mahkemesi velayeti kızı kaçıran kişiye verdi. Mahkeme ayrıca Ezher’e, kızın ailesine karşı koruma teklif etti.

Karar, insan hakları grupları ve dini gruplar tarafından kınandı. Kampanyalar yapıldı; protesto gösterileri düzenlendi. Ekim ayının sonunda, ailenin avukatı Cibran Nesir, bir taciz dilekçesi verdiklerini söyledi.

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Sind Yüksek Mahkemesi önce bu başvuruyu reddetti ancak protestoların ardından kararı bozdu. Nesir, devlet koruması altındaki kızın, ailesinin yanına döneceğini umut ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, Pakistanlı kadınların yaklaşık yüzde 25’i 18 yaşına geldiğinde evleniyor.