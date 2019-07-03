Pakistan’da havalimanına saldırı: İki ölü bir yaralı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi kendisi hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan videonun yalan ve iftira amacıyla montajlandığını savundu. Arınç, YİK üyelerinin kendi maaşlarını belirleme yetkisini olmadığını, bu konudaki yetkinin cumhurbaşkanında olduğunu, ayrıca ‘edepsiz’ tanımını troller için kullandığını açıkladı.