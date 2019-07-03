Pakistan’da havalimanına saldırı: İki ölü bir yaralı

Pakistan’ın Lahor şehrindeki Allama İkbal Uluslararası Havalimanı’ndaki silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Sputnik’te yer alan habere göre, polis şüpheli saldırganı olay yerinde yakaladı.
Olay yerinde bulunan polis memuru, saldırganın umreden dönen insanları hedef aldığını söyledi. Saldırganın sorgulanmasından sonra herhangi bir bilgi açıklanmadı.
Olay, ana havalimanı binasının dışındaki yurtiçi geliş noktasında yaşandı. Yerel basın olayın kişisel bir tartışma yüzünden yaşandığını bildirdi. Soruşturmanın halen devam ettiği kaydedildi.
Olaydan sonra havalimanındaki güvenlik görevlisi sayısının artırıldığı, havalimanına giriş ve çıkış noktalarınınsa kapatıldığı belirtildi.