Pakistan’da çığ felaketi: En az 67 kişi hayatını kaybetti

Pakistan-Hindistan sınırındaki Keşmir bölgesinde son 24 saatte en az 67 kişi çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Yetkililer, Neelum Vadisi’nden meydana gelen çığ felaketinde çok sayıda köylünün bölgede mahsur kaldığını söyledi.

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Bir yetkili, çok sayıda insanın kayıp ilan edildiğini ve kurtarma çalışmaları sürerken insanların korku içinde olduklarını belirtti.

Keşmir’in yedi bölgesinde acil durum ilan edilirken, arama çalışmalarına askerler de katılıyor.

Pakistan’ın batısında ise ağır kar yağışı nedeniyle bazı evler çöktü ve 17 kişi hayatını kaybetti.