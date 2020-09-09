Pakistan’da, bir Hristiyana İslam dinine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezası

Pakistan’da mahkeme, bir Hristiyana ‘dine hakaret ettiği’ gerekçesiyle idam cezası verdi.

Fotoğraf: Reuters

Bir hazır giyim fabrikası işçisinde çalışan Asıf Pervaiz, amiri tarafından, bir telefon mesajında Muhammed Peygamber hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmakla suçlandı ve hakkında dava açıldı.

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Lahor kentinde 2013’ten beri devam eden dava süreci karara bağlandı ve Pervaiz idama mahkum edildi. Avukatı Saif-ul-Maluk, Reuters’a cezaya itiraz edeceklerini söyledi.

Önce üç yıl hapis yatacak

Pervaiz önce ‘telefonunundan amirine aşağılayıcı mesaj gönderdiği’ gerekçesiyle üç yıl hapis yatacak. Sonra da asılacak. Pervaiz’e ayrıca 50 bin Pakistan rupisi (2 bin 253 lira) para cezası da verildi.

Saif-ul-Malook, Pervaiz’in amirinin suçlamayı, onun Müslüman olmayı reddetmesinden yaptığını söyledi.

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İnsan hakları grupları, dine hakaret yasalarının genellikle azınlıklara zulmetmek ve hatta Müslümanlar arasında kişisel sorunları sonlandırmak için kötüye kullanıldığını savunuyor. Bu tür suçlamalar linç veya vandalizm ile sonuçlanabiliyor.

Pakistan kökenli bir ABD vatandaşı, temmuz ayında Peşaver kentinde görülen bir dine hakaret davasında mahkeme salonunda vurularak öldürülmüştü. Öldüren genç, ‘peygambere hakaret ettiği için öldürdüğünü’ söylemişti.