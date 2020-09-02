Pakistan beş çöpçatanlık sitesine erişimi engelledi; gerekçe: Ahlaka aykırı ve uygunsuz içerik

Pakistan, beş çöpçatanlık sitesine, ‘ahlaka aykırı ve uygunsuz içerik’ barındırdıkları gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Telekomünikasyon kurumu Tinder, Tinder, Tagged, Skout, Grindr ve SayHi’ye erişimin, ülkenin yasalarına aykırı içerik nedeniyle engellendiğini, ‘yasalara uyum sağladıkları takdirde’ yeniden erişime açılmalarının düşünülebileceğini duyurdu.

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Uygulama analiz firması Sensor Tower’ın verilerine göre Pakistan’da, son 12 ayda, Tinder 440 bin, Grindr, Tagged ve SayHi 300 biner kişi tarafından indirildi. Skout’u son bir yılda kullanmaya başlayanların sayısı ise 100 bin.