Pakistan Başbakanı Şerif, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevden alındı

Pakistan’da yargıtay, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Başbakan Navaz Şerif’i görevinden azletti.

Şerif’in görevden azledilme sebebi olarak, servetinin ailesinden gelemeyecek olması gösterildi.

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Yargıç Ejaz Afzal, “O artık parlamentonun dürüst bir üyesi değil ve bu yüzden görevine son verildi” diye konuştu.

Ayrıca, Şerif’e yakın isimlerden olan ve son 10 yılda hızlı bir ekonomik büyüme sağlayan Ekonomi Bakanı İshak Dar da görevden alındı.

Parlamentoda çoğunluğa sahip olan Navaz’ın partisi Pakistan Müslüman Birliği’nin (PML-N) önümüzdeki yılki seçimlere kadar yeni bir başbakan ataması bekleniyor.

İstifa etti

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, azletme kararı sonrası, yargı süreci hakkında ‘ciddi şüpheleri’ olsa da Şerif’in görevinden istifa ettiği açıklandı.