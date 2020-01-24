Pakdemirli’den kendisi için ‘et döner işine girdi’ diyen Tanal’a: Mesnetsiz iftira

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın kendisine yönelik ‘et döner işine girdiği‘ iddialarıyla ilgili, “Söz konusu kişinin hakkımdaki iddialarını ispatlamaması ve düzeltmemesi halinde avukatlarım aracılığı ile hukuki süreci başlatacağımı kamuoyuna beyan ederim” açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: Kolaj (DHA)

Pakdemirli, yazılı açıklamasında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın 23 Ocak’ta sosyal medya hesabından kendisi ile ilgili ‘et döner işine girdiği’ ve bu döner restoran zincirine ortak olarak İş-Kur üzerinden eleman aldığına ilişkin paylaşımda bulunduğunu belirtti.

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1/ Bir iddiaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin et döner işine girdiği, şube sayısını arttırarak hızla büyüyen döner restoran zincirine ortak olduğu söyleniyor. Bu şirketin İŞKUR üzerinden eleman aldığı öne sürülüyor. #Döner — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) January 23, 2020

Pakdemirli, Tanal’ın kamuoyu nezdinde şahsı hakkında ‘küçük düşürücü’ ve ‘itibar suikastı’ niteliğinde iddialarda bulunduğunu dile getirerek, şöyle dedi: “​Bu iddialar tamamen asılsız, mesnetsizdir, iftira niteliğindedir. Bunlar tamamen, kamuoyuna yönelik ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla yapılan iddialardır. İddia makamı iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Söz konusu kişinin hakkımdaki iddialarını ispatlamaması ve düzeltmemesi halinde avukatlarım aracılığı ile hukuki süreci başlatacağımı kamuoyuna beyan ederim.”

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı (UDOFED) Mehmet Mercan, etlerin çamaşır suyuyla yıkanarak döner yapıldığını iddia etmiş, Bakan Pakdemirli ise bugün (24 Ocak) bir açıklama yaparak bu iddiayı ‘ısmarlama haber’ olarak nitelendirmişti.