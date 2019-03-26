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Yaramazlara biraz batar!

Pakdemirli: Zincir marketler de tanzim satış yapacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satışların Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM marketlerinde de yapılacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Hükümet, artan gıda fiyatlarına karşı çok sayıda noktada belediyeler eliyle ucuza sebze-meyve ve bakliyat satmaya başlamıştı. Üzerine kar payı konmadığı için ucuza satılan gıdalar nedeniyle devletin zarar ettiği öne sürülmüştü.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre beş büyük zincir marketin 16 bin şubesine tanzim satış kapsamında belirli ürünlerin sevkiyatına başlandı.

Şu anda 110 adet tanzim satış noktası bulunuyor.

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