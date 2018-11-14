Tarım bakanı göreve gelirken ‘son tercihine girmiş’: Tarım dışında hepsi aklımdan geçti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 24 Haziran seçimleri sonrası göreve geldiği süreci anlatırken “Tarım dışında bütün bakanlıklar aklımdan geçti” dedi.

Habertürk’te Veyis Ateş’in sunduğu Akılda Kalan programına konuk olan Pakdemirli, bakan olduğunu öğrendiği sürecin sorulması üzerine şunları anlattı: “Bu hiçbir zaman telefonla söylenmez. Seçim döneminde bazı çalışmalarım oldu. Terasta otururken telefonum çaldı. Kabine açıklanmadan 24 saat önce. Açtım Hasan Doğan. ‘Buyur‘ dedim, ‘Buraya gelir misin’ dedi. ‘Çeşme‘deyim’ dedim. ‘Hangi Çeşme’ dedi. Ben 4 saat içerisinde Ankara’da oldum. Tarım ve Orman Bakanlığı dışında bütün bakanlıklar aklımdan geçti.”