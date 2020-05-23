Pakdemirli: Gıda üreten ve satanlara kural ihlali nedeniyle 4 milyon lira ceza kestik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda üretim merkezlerine 15 bin 798, satış ve toplu tüketim yerlerine 45 bin 938, toplam 61 bin 736 denetim yaptıklarını, kuralları ihlal eden işletmelere 4 milyon liranın üzerinde idari para cezası kestiklerini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Pakdemirli şu ifadeleri kullandı: “Bakanlık olarak aldığımız hızlı ve etkili tedbirler sayesinde salgın sürecinde ve Ramazan ayı boyunca gıda üretimi ve temini konusunda hiçbir sorun yaşamadık. Bu süreçte üreticilerimizi kollama, tüketicilerimizi koruma gayreti içinde olduk. Market raflarımız boşalmadan hemen yeniden dolabildi. Bunun için çiftçilerimize, yetiştiricilerimize ve sektör paydaşlarına teşekkür ediyorum. Üreten, emek veren, alın teri döken çiftçilerimizin hep yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Yılın ilk beş ayında 12.4 milyar lira tarım desteği ödemesi yaptık. Bu yıl içinde ödeyeceğimiz toplam destek miktarı ise 22 milyar lira olacak.”

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Ekilmeyen ya da nadasa bırakılan alanları üretime kazandırmak amacıyla 21 ilde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımı yaptıklarını belirten Pakdemirli, salgın sürecinde ve Ramazan Ayı’nda gıda üretim ve satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlere ağırlık verdiklerini söyledi.