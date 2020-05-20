Pakdemirli: Gıda israfı yüzde 2 azalırsa 360 bin ailenin bir yıllık geçim gideri karşılanır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık’ projesinin tanıtımında, “Gıda israfını yüzde 2 iyileştirebilsek yaklaşık 360 bin ailenin bir yıllık geçim giderlerini karşılayabiliriz” dedi.

Toplantıya video konferansla katılan Pakdemirli, gıda israfının, dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: “Dünyanın bir yanında gıdalar çöpe atılırken, diğer yanında ise insanlar açlık nedeniyle bir sonraki gün hayatta kalıp kalmayacağını bilmiyor… ‘Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık’ projesiyle dünyaya rol model olmayı hedefliyoruz.”

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En çok meyve ve sebzede

Türkiye’de, gıda kayıp ve israfının en fazla yaş meyve ve sebzede görüldüğünü söyleyen Pakdemirli, “Meyve ve sebzelerde en fazla kayıp hasat, depolama, işleme, nakliye ve satışta gerçekleşiyor. Ekmeğin ise özellikle satış aşamasında israf edildiği görüldü” dedi.

Türkiye’de gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin bir ‘Ulusal Strateji Belgesi’ ve stratejiyi hayata geçirecek eylem planı hazırladıklarını anımsatan Pakdemirli şöyle devam etti: “Ulusal stratejimizin temelini gıda kaybı hiyerarşisine göre kurguladık. Buna göre ilk amacımız; gıdada kayıp ve israfı önlemek. İkinci amacımız; mümkünse gıdayı kurtarmak ve yeniden dağıtmak. Üçüncü amacımız; insani tüketimi mümkün değilse, hayvan yemi olarak kullanmak. Ve son olarak da; atık gıdanın geri dönüşümünün sağlanmasıdır.”

Kampanyanın ‘Cano’ adında bir maskotu olduğunu söyleyen Tarım ve Orman bakanı, ayrıca gıda işletmeleri için iyi uygulama rehberleri hazırladıklarının altını çizdi.