Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındayken telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz’ı hastanede ziyaret etti.

Fotoğraf: AA

Pakdemirli, hastane çıkışında, AA muhabirine Buse Hasyılmaz’ı gece yalnız bırakmadıklarını ve hep telefonla konuştuklarını söyledi.

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Buse Hasyılmaz’ın üstünde büyük ağırlıklar olmasına rağmen hayata bağlılığından hiç vazgeçmediğini anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu: “Hatta o haldeyken bile espri yapıp ‘Ben kedi sesi yapayım, siz de içeriye köpek gönderin beni bulsun’ dedi. Hakikaten hayata bu kadar tutunan hastamızı ziyaret edip ihtiyacı olup olmadığını görmek istedik. Diğer hastalarımızı da ziyaret ettik. Hatta cumhurbaşkanımıza ulaşmaya çalıştık ama uçakta olduğu için Buse ile görüştüremedim. Onunla görüştürmek istiyorum. Şu anda yaşamış olduğu travmanın üstüne bir travması daha var. Annesini kaybettiğinin haberini yeni almıştı görüştüğümüzde, maalesef ağlıyor. Büyük acılar içerisinde ama kendisini toparlayacaktır.”

Pakdemirli, Hasyılmaz’ın hayata gerçekten tutunacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu: “Bir küçük hastamızı ziyaret ettik. Anne babası orada değil ama evladımız göçük altından çıktı. Onunla ilgili bir baba olarak ben de oldukça duygulandım. Tüm kayıplarımız için Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza için acil şifalar diliyorum. Yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz.”

Hasyılmaz’ın düğününe kendisini davet ettiğini aktaran Pakdemirli, “İnşallah ben de programımı ayarlayıp inşallah nikah şahitleri olmaya gayret göstereceğim” diye konuştu.

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‘Şov yapıyor’

Bakanın enkaz altındaki kişiyle konuşması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Profesyonel ekiplerin yerine, onun konuşmasının yanlış olduğunu savunanlar, Pakdemirli’yi ‘şov yapmakla’ suçlamış, bazıları da enkaz altındaki Buse’nin telefonunun şarjının bakanla yaptığı konuşma için harcanmasını eleştirmişti.