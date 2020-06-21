Pakdemirli: Beş yılda ormanlardan yaklaşık 115 milyon metreküp odun kesildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanlardan endüstriyel odun ve yakacak odun olmak üzere beş senede yaklaşık 115 milyon metreküp odun kesildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, amenajman planlarıyla ilgili hedefin 15 milyon metreküpten 40 milyon metreküpe çıkarılmasını Meclis’te gündeme taşımıştı.

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CHP’li vekilin önergesindeki sorular şu şekilde:

Son beş yıl baz alındığında yıllara dağılımlı orman amenajman planları dahilinde yapılan uygulamadaki ağaç kesim verilerinin sayısal karşılığı nedir?

Son beş yılda yaşanan orman yangınlarının illere göre sayısal dağılımı nedir?

Bu yangınlar sonucu yok olan ağaçların yıllara ve türe göre dağılımı nasıldır?

Yanan orman arazilerinin kaç tanesi tekrardan ağaçlandırılarak orman arazisi olarak yenilendi?

Yanan orman arazilerine yönelik yapılan iyileştirme çalışmalarında kaç ağaç dikimi sağlandı?

2019 yılında dikilen ağaçlar içinde kuruyan ağaçların sayısı kaçtır?

22 milyondan fazla endüstriyel odun

Önergeye cevap veren Pakdemirli, geçen yılın üretim bilanço sonuçlarına göre 28 milyon 662 bin 997 metreküp dikili ağaç damgasına karşılık 22 milyon 113 bin 248 metreküp endüstriyel odun ve 5 milyon 589 bin 798 ster yakacak odun üretildiğini açıkladı.

Bakan, 2015-2019 döneminde ise bilanço sonuçlarına göre 15 milyon 666 bin 722 metreküp dikili ağaç damgasına karşılık 90 milyon 362 bin 603 metreküp endüstriyel odun ve 24 milyon 739 bin 952 ster yakacak odun üretimi yapıldığını ifade etti.

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Ayrıca Pakdemirli, yangınlarda zarar gören alanların mevsim şartları ve arazi yapısına göre ağaçlandırıldığını da sözlerine ekledi.

‘Hükümet eliyle yok ediliyor’

CHP’li vekil, orman amenajman planlarında Türkiye ormanlarının yıllık 15-16 milyon metreküp üretimi hedeflenirken bu rakamın önce 20 milyon metreküpe, sonra 30 milyon metreküpe, ardından da 40 milyon metreküpe çıkarıldığını belirtti.

Söz konusu artışın ‘orman varlıklarını tehdit ettiğini’ belirten Gürer, önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Madencilik çalışmaları yüzünden, başta Kaz Dağları olmak üzere, Türkiye’nin tüm orman alanları tahrip edilmiş durumdadır. Örneğin Kaz Dağları’nda 350 bin ağaç kesilmiştir. Bu kesilen ağaçların yaşı 20 ila 100 yaşları arasında olup kesilen 350 bin ağacın oksijen üretimi de durmuştur. (…) Ülkemiz ormanları hükümet eliyle yok edilmektedir. İktidar, ayakta kalabilmek ve ekonomiyi güçlendirmek için inşaat ve orman ürünleri işleyen sektörü ayakta tutmaya çalışmakta ve bu sektörleri ayakta tutabilme pahasına da ormanları yok etmektedirler. İnşaat sektörüne malzeme sağlamak için, orman sahalarında maden alanları açarak odun üretimini üç katı arttırılmıştır.”