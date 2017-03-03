Avrupa’nın en pahalı üçüncü tablosu: Klimt’in ‘Çiftlik Bahçesi’ 59 milyon dolara satıldı

Avusturyalı ressam Gustav Klimt’in ‘Bauerngarten’ isimli tablosu Londra’da yapılan açık artırmada 59 milyon dolara (yaklaşık 218 milyon lira) satıldı. Bu Avrupa’da bir tablo için ödenen en yüksek üçüncü ücret.

Müzayede şirketi Sothebys’de gerçekleşen açık artırmada empresyonist, sürreal ve modern sanat eserleri toplam 241 milyon dolara alıcı buldu. Bu, Londra’da bir açık artırmadan elde edilen en yüksek gelir.

Avrupa’nın en pahalı üçüncü tablosu oldu

Klimt’in bir bahçedeki gelincik, papatya, zinya ve gülleri tasvir ettiği, 1907 yılında tamamlanan ve Viyana ‘fin-de-siecle’ (dönem sonu) sanatının başyapıtı olarak gösterilen ‘Bauerngarten’ (Çiftlik Bahçesi) isimli tablosu 59 milyon dolara satıldı. Sotheby’s’e göre bu Avrupa’da bir açık artırmada verilen en yüksek üçüncü fiyat.

Daha önce Avrupa’daki açık artırmalarda en yüksek fiyata satılan eserler, İsviçreli heykeltıraş Alberto Giacomett’nin ‘Walking Man I’ isimli heykeli (65 milyon sterlin-296 milyon lira) ve Flaman ressam Peter Paul Rubens’in ‘The Massacre of the Innocents’ adlı tablosuydu (49,5 milyon sterlin-225,5 milyon lira).