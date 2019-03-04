Paha biçilmez Atatürk Orman Çiftliği’nin metrekaresi 1 liradan kiralanacak

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki (AOÇ) talanın devam ettiğini savunarak 8 bin 500 metrekare tarımsal depolama alanının 1 ila 4 liraya kiraya verilip birilerine ‘peşkeş çekileceğini’ öne sürdü.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan ilana göre AOÇ arazisinde bulunan bazı taşınmazlar ‘tarımsal üretime yönelik depo’ ve ‘depo’ alanı olarak kiralanacak.

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Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan aylık istenen ihale bedellerinin çok düşük olduğunu ve konuyu yargıya taşıyacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“AOÇ alanlarından Ankapark’ın sınırındaki 81 bin metrekaresinin 10 yıllığına, yıllık 345 milyona ihaleye çıkması ve kiralama kararının ardından, bugünkü Resmi Gazete de 8 bin 500 metrekarelik tarımsal depo alanının kiraya çıkartıldığını gördük.

Ankapark ihalesini alan firma alacak

Geçtiğimiz hafta gündeme getirdiğimiz yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanla, Ankapark’ın sınırında bu alanlar birlikte dahil olmasıyla Ankapark’ın sınırlarını genişletecekler. Buranın da yine muhtemelen Ankapark’ın ihalesini alan firma tarafından alınacağını ifade etmekte fayda var.

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Kiralama yöntemiyle peşkeş çekiliyor

AOÇ alanlarının kiralama yöntemiyle birilerine peşkeş çekilmesine kesinlikle karşıyız. Bir yandan ihalelerde bu fiyatları gördüğümüz zaman dudak uçuklatan ve gerçekten Atatürk’ün emanetinin bu şekilde kullanıldığın görmek içler acısı Yargı süreçlerini başlatacağız. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak AOÇ’nin geçmişten bugüne takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Belki de oyuncak deposu olacak

AOÇ arazilerinin bırakın kiralamayı , kuruluş ilkelerine göre bugün herkesin ihtiyacı olan temiz ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi açısından değerlendirilmesi gerekiyor ki buralar tarım arazileri ki tarımsal depolama alanları iken buraları Ankapark gibi belki de oyuncak deposu haline getirilecek bir alan için kiralamaya çalışıyor. Parsel parsel metrekare metrekare takip ettiğimiz bir süre için yargıya taşıyacağız.”