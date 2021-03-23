Paçalar tutuştu: Yeni başkan ikinci kez bankacılarla; Yiğit Bulut kanallarda

Merkez Bankası’ndaki (MB) sürpriz başkan değişikliğinin ardından ekonomi yönetiminden art arda gelen ‘piyasa dostu’ açıklamalar tatmin etmeyince, yeni başkan Şahap Kavcıoğlu, göreve gelişinin ardından özel banka yöneticileriyle ikinci toplantıyı ayarladı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut da peş peşe üç televizyon kanalına çıkarak ‘sakinleştirici’ niyetinde ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, geçen haftaki 200 baz puanlık faiz artışından iki gün sonra Naci Ağbal’ı MB başkanlığı görevinden alıp yerine kendisi gibi düşük faiz yanlısı Kavcıoğlu’nu atamasının yankıları sürüyor.

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Karardan sonraki ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 10 değer kaybeden TL’de dalgalanma sürerken, borsa endeksleri de bir o kadar geriledi.

Hazine Bakanı Lütfi Elvan ve AKP’nin ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı Nurettin Canikli dahil ekonomi yöneticileri ‘serbest piyasa anlayışından uzaklaşılmayacağına’ dair mesajlar vererek beklentileri yönetmeye çalışsa da, uluslararası kurumlardan gelen ilk tepkiler bu mesajların tatmin edici bulunmadığı yönündeydi.

Toplantı ayarladı

Bugün de piyasada sular durulmayınca Kavcıoğlu yarın öğleden sonra banka genel müdürleriyle tekrar bir toplantı ayarladı.

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Kavcıoğlu göreve gelmesinin hemen ardından bankacılarla durum değerlendirmesi yapmak üzere pazar günü Türkiye Bankalar Birliği yönetim kuruluyla bir araya gelmişti.

Böylece yarınki toplantı ile birlikte pazar günü görüşülmeyen banka genel müdürleriyle de toplantı yapılmış olacak.

Toplantının yarın öğleden sonra geç saatlerde düzenleneceği belirtildi.

Kavcıoğlu’nun pazar günkü toplantıda verdiği ana mesaj, birincil önceliğin enflasyonla mücadele olduğu ve ani bir para politikası değişikliğine gidilmeyeceği yönünde olmuştu.

Başdanışman Bulut, TV’ye çıktı

Öte yandan, Erdoğan’ın ekonomi alanındaki başdanışmanı Yiğit Bulut, peş peşe üç televizyon kanalına canlı bağlanarak çeşitli mesajlar verdi.

A Haber, Habertürk ve CNN Türk ekranlarına çıkan Bulut, piyasada oluşan ‘olağan üst faiz indirimi’ beklentisi, ‘sermaye kontrolü’ endişesi ve rezervlerin eksiye düştüğü uyarılarına ilişkin ‘güven sağlamaya yönelik’ açıklamalar yaptı.

‘Problem yok’

Bulut’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Asla MB olağanüstü toplantı yapmayacak, söylenenler yalandır.

*Vatandaş dün 5.1 milyar dolar döviz sattı, şirketler 2.5 milyar dolar sattı. Bugün de döviz satışı devam ediyor.

*Türkiye’de ödemeler dengesi problemi yok, döviz problemi yok. Ekonomide (döviz girişi) sıcak para değil yatırım bazlı yatırım (olacak); başta Çin olmak üzere birçok şirket sırada bekliyor.

Faiz kararı

*Faizi ekonomi gerçeklerinden kopmadan düşürmeyi tabi ki istiyoruz. PPK toplantısı tarihinde yapılacak, ekonominin gerçeklerine göre karar alınacak. Türkiye’yi yüksek faize bırakıp yabancıların kaynak aktarımını seyrederseniz o zaman sizi el üstünde tutarlar, bu ülkeye ihanettir. Serbest piyasaya inanıyoruz. MB başkanının açıklaması dikkatli okunmalı, faiz politikamız değil hareket tarzımız değişmeyecek diyor. Ekonomik şartlardan ve piyasa koşullarından kopmadan, olağanüstü radikal adım atılmadan, dünya kurallarına aykırı olmadan serbest piyasaya bağlı kalınmalı, indirim ve ortam ilişkisi önemli.

*MB başkanının görevden alınması cumhurbaşkanının takdiridir; niye yetkiyi aldın deme mantığı bence doğru değil.

*Faiz enflasyonun sebebidir aynı zamanda.

‘Yeni dünya düzeni’

*Türkiye’nin borçlanma sorunu olmaz, yeni dünya düzeni ortaya çıkıyor; cumhurbaşkanı “TL bazında borçlanacağız” dedi, bu çok ciddi bir söylem.

*Türkiye’nin bankalarla ilgili düzenlemesi sermaye kontrolü vb külliyen yalandır.

*Bu ülke bu başarıyı geçmişte sıcak paraya kapıları açmayarak sağladı, yine bunu yapabiliriz.

*Ekonominin gerçeklerinden kopmadan sinyallere uyarak faizi gerekli şartlarda düşürmek için her türlü çalışmayı yaparız.

*Düşük faiz hedefimiz, doğrudur; ekonomi büyümesi için düşük faize ihtiyacı var.

*Faizin ve enflasyonunun özellikle de enflasyonun tek haneli rakamlara düştüğü bir çerçeve esas alınmalı; ekonominin gerçekleri ile bu yapılacak, radikal adımlarla değil.

*Rezervlerin eksi olduğu, Türkiye’nin olağanüstü toplantı yapıp faizleri indireceği kadar yalandır.