Özyakup’u takıma alan Lucescu: Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez

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A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Oğuzhan Özyakup’un daha sonra kadroya dahil edilmesiyle ilgili “Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez” dedi.

Dünya Kupası elemelerindeki Ukrayna ve Hırvatistan maçları öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Lucescu, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup konusuna değindi.

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Özyakup, önce milli takıma çağırılmamış, daha sonra kadro alınmıştı.

Rumen teknik adam şunları söyledi: “Bu olay, benimle Oğuzhan arasında. Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez. Bizim ikinci maçımızın hakemi de değişti biliyorsunuz. Üç maçta Beşiktaş kaptanı olarak çok formda olduğunu düşünmedim, sonra son maçını izledim ve farklı düşüncelere sahip oldum. Ardından kendisini telefonla arayarak durumu izah ettim, ‘Ben seni buradaki ekipte görmek istiyorum’ dedim. Aramızda bir sorun yok. Önemli olan hata yaptığınız zaman bir daha bunu tekrarlamamak. Bu konuda bir problem yok.”

‘Şansı hak ediyor’

Milli takım uçağında Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldırdıktan sonra takımı bırakığını açıklayan Turan, Fatih Terim’in de görevinin son bulup Lucescu’nun teknik direktör olmasının ardından takıma döneceğinin sinyalini vermişti.

Turan’ı kadroya dahilen eden Lucescu, herkesin birden fazla şansı olması gerektiğini belirterek “Eminim o da çok üzgündür. Ben ona sorduğumda ‘Ben bir Türk’üm’ dedi. Bazı anlarda sinirlenebilir, aynı şeye devam ederse bu başka bir şey ama ben bir şans daha hak ettiğine inanıyorum” diye konuştu.

‘Tecrübemizle konuyu halledeceğiz’

En iyi hazırlanan tecrübeli oyuncuları kadroya aldığını ifade eden Lucescu, şöyle devam etti: “Ruhlarını sahaya yansıtacak kişileri aldım. Bu maçları gençlerle oynamak kolay değil. Üç gün sonra maç olduğunu ve her an değişebileceklerini çok iyi biliyor oyuncular. Değer olarak oyuncularımın hepsi aynı seviyede. Ukrayna’nın birçok oyuncusunu tanıyorum. Unutmayalım ki oynadığımız son maçta rakibimiz bizden 7 kilometre fazla koştu. Fizik olarak iyi durumdalar. Tecrübemizle bu konuyu halledeceğiz, onları bu şekilde alt edebiliriz. Ukrayna bu grupta diğer rakiplerden daha fazla kontrolü elinde tutan bir ekip. Onları iyi tanıyorum, onlar da bana karşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklardır, ben de aynı şeyi onlara karşı yapacağım.”