Öztekin, ‘kavuğu’ Şevket Çoruh’a devredecek

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun ve tuluat sanatının önemli simgesi kavuğu, 2016’da Ferhan Şensoy’dan teslim alan alan Rasim Öztekin, Şevket Çoruh’a devredeceğini açıkladı.

Fotoğraflar: Twitter

Tiyatro sanatçısı Öztekin, Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul ve Ferhan Şensoy’a emanet edilen kavuğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek törenle Çoruh’a devredecek.

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Kavuğu dört yıl önce Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle usta tiyatrocu Şensoy’dan teslim alan Öztekin, kalp rahatsızlığı yüzünden tiyatro yapamadığını belirtti.

Öztekin’in açıklaması şöyle:

“Kavuğu aldığım yaz, kalp yetersizliğinin yanına ciddi ritm problemleri de eklenince doktorum canlı performansı yasakladı. Kalbim, Kavuk’lu olarak tiyatro yapmama izin vermedi. Aslında bir bakıma kalp hastalığı nedeniyle çok sevdiğim tiyatrodan malulen emekli oldum. Projeyi, senaryosunu, çalışma koşullarını seçebildiğim, yorulduğumda dinlenebildiğim sinema ve dizi projelerinde yer alarak sanatın içinde bir şekilde var olarak moral buldum. Durum böyle iken, kavuğu çok bekletmeden bir tiyatrocu kardeşime devretmeye karar verdim.

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Büyük özverilerle ‘Baba Sahne’yi’ kuran, zorlu koşullarda tiyatro yapmaya ve tiyatroyu yaşatmaya çalışan Şevket Çoruh’a Türk Tiyatrosu’na bugüne kadar yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı kavuğu devredeceğim. Tiyatroya gönül verenleri 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirilecek Kavuk Devir Teslim Töreni’ne bekliyoruz.”

Müjdat Gezen, İsmail Dümbüllü’nün kendisinde bulunan fesini, Baba Sahne’nin açılış töreni sırasında eski öğrencisi Çoruh’a devretmişti.