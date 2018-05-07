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Yaramazlara biraz batar!

Özpirinçci’nin yardım çağrısı: İki yaşındaki yeğenim istismara uğradı, faili bulalım

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Oyuncu Özge Özpirinçci, iki yaşındaki yeğeninin bakıcısının istismarına uğradığını açıklayarak kaçan şüphelinin yakalanması için yardım istedi.

 

Özge Özpirinçci Twitter’da “İki yaşındaki yeğenimin bakıcısı tarafından istismara uğradığı kamera görüntülerinden ortaya çıktı ve bakıcı kaçtı! Lütfen onu bulmamıza yardımcı olun. Bu kadının acilen yargı önüne çıkarılması gerekiyor!” diye yazdı.

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Özpirinçci attığı ikinci tweet’te de bakıcısının fotoğrafını ve konuyla ilgili bilgisi bulunanların haber vermesi için avukatının bilgilerini paylaştı.

 

 

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