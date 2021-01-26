Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü “Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı, pozitif vaka sayısından fazla” dedi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Test yaptırmayıp pozitif olan vakalara dikkat çeken Prof. Dr. Özlü sözlerini şöyle sürdürdü: “Az semptomatik olanlar veya rahatsız olduğu halde hekime gitmeyenler, evde kalanlar var. Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı pozitif vaka sayısından daha fazla. Onun için dikkatli olmakta fayda var.”

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Tedbirleri aksatmamak gerektiğine vurgu yapan Bilim Kurulu üyesi şunları söyledi: “Rakamlar şu anda iyi. 30 bin civarında rakamlar varken şimdi 6 binlere kadar indi. Ama dikkat ederseniz biz nisan ayında ilk vakalar yaşandığı zaman ‘pik’, yani en çok vaka sayısı 5 bindi. Bugün bakıldığı zaman ondan daha yüksek bir sayı var. Yani ciddi sayıda toplumda virüs taşıyan ve dolaşan insanlar var.“