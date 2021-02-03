Özlü: Mutasyonlu virüsün bağışıklıktan kurtulabileceği yönünde bilgiler var

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsle ilgili uyarılarda bulundu.

Fotoğraf: Science Photo Library

Dünyada mutasyona uğramış virüsle ilgili bir endişeler olduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, gerek İngiltere gerek Güney Afrika gerekse Brezilya’da izole edilen varyantların, yeni virüsün daha hızlı yayıldığını gösterdiğini ifade etti.

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Bilim Kurulu üyesi, “Son zamanlarda özellikle bunun yanında daha ağır hastalıklara neden olduğu ve daha ölümcül seyrettiği yönünde de bilgiler gelmeye başladı” dedi.

Türkiye’de de Avrupa’dakine benzer bir vaka artış trendi olabileceği konusunda uyaran Prof. Dr. Özlü şunları söyledi: “Daha ürkütücü taraf ise aşıyla sağlanan bağışıklıktan ve hastalığı geçirenlerde oluşan bağışıklıktan da mutasyonlu virüsün kurtulabileceği yönünde. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Bu bilgileri bir araya getirdiğimiz zaman, bu varyantların bütün dünyada yeniden bir başa dönüş, tekrar bir küresel salgını tetikleyebileceği yönünde endişeler var.

Nitekim Avrupa’da baktığınız zaman İngiltere başta olmak üzere bütün tedbirlere rağmen yani kısıtlamalarda bir gevşeme olmamasına rağmen salgının arttığını ve kontrol altına alınamadığını görüyoruz. Vaka sayıları bir türlü düşmüyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bizim de bu mutasyonlu virüsle ilgili dikkatli olmamız çok önem arz ediyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye’de alınan tedbirlerle birlikte vaka sayılarında ciddi bir şekilde düşüş var. Ama yine de yeterli değil. Giderek maalesef mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor. Değişik illerde mutasyonlu virüs taşıyan kişiler tespit ediliyor. Bu da bizde de benzer bir artış trendinin olacağı anlamına geliyor. Dikkatli olmakta fayda var.”