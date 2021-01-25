Özlü: Aşı 1.5 ay sonra koruyucu özellik kazanıyor; olmamış gibi tebirlere devam

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü aşının işleyişiyle ilgili bilgi vererek uyardı: “Aşı olduktan ancak 1.5 ay sonra koruyucu özelliği kazanıyor.”

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Aşı olan insanların, hiç aşı olmamış gibi tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özlü şu bilgileri verdi: “Aşı vurulur vurulmaz insanlar güvende olamaz. Aşı vurulduktan sonra dört hafta bekleyip ikinci dozu yaptıracağız. İkinci dozdan sonra ancak 15 gün geçince antikor seviyesi belirli düzeye ulaşabiliyor. Dolayısıyla aşı olduktan ancak 1.5 ay sonra koruyucu özelliği kazanıyor. Kaldı ki bu koruyuculuğu da hasta olmaktan korumak şeklinde anlamak lazım, yoksa mikrobu alma ve bulaştırma açısından koruyucu bir özellik sağlayıp sağlamadığı belli değil. Aşı olan insanlarında hiç aşı olmayan insanlar gibi tedbirlere uyması gerekiyor.“

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Salgının sürdüğüne dikkat çeken ve toplumun yüzde 80’inin aşılanması durumunda salgını durdurulabileceğini kaydeden Özlü sözlerini söyle sürdürdü: “Her gün 5 binin üzerinde yakın yurttaşımız hastalığa yakalanıyor. Her gün 100’ün üzerinde vatandaşımızı da kaybediyoruz bu hastalıktan dolayı. Dünyada da salgın yükselişte, pek çok ülkede kontrol sağlanamadı tedbirlere rağmen. Yani gevşememek lazım. Aşının olması ve uygulanması salgının kontrolü açısından iyi bir adım ama henüz aşının etkilerini görmek için çok erken.”