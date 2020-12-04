Özlem Yüzak: Uzaktan eğitim belli kesimleri yok sayarak sürdürülüyor

Evde öğrenme süreçlerini iyileştirmek, öğrencilerin daha fazla derslere katılımını sağlamak adına çok daha fazla şey yapılabilirdi. Öğrencilerin evde öğrenme deneyimleri daha eşit hale getirilebilirdi. MEB, bu konuda verili koşullarla yetindi. Bilgisayarı olmayan, internet bağlantısı bulunmayan evlerde öğrencilerin EBA kullanımı hâlâ mümkün olmuyor. Uzaktan eğitimdeki ders içerikleri, sunuş şekli nitelikli değil ve hızı yetersiz. Uzaktan eğitim, başta, engelli çocuklar, yoksul çocuklar olmak üzere belli toplumsal kesimleri yok sayarak sürdürülüyor.

Eğitim ve eğitime erişim hakkı COVID19’dan dolayı önemli oranda etkileniyor. Peki, ne olacak?

Reklam

Eğitim dışı kalan ya da doğru dürüst eğitim alamayanları işsizlik ve belirsiz bir gelecek bekliyor. Bunun sonuçları sadece bireysel değil toplumsal, her kesimi yakından ilgilendiriyor. 1.8 milyon öğrenci bu ülkenin geleceği ve yarısından çoğunu göz ardı edebiliyoruz.

Özlem Yüzak’ın yazısı