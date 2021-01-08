Özlem Yüzak: Özgür düşünce olmadan bilim asla ilerlemez

Yalnız bir şey gözden kaçırılıyor: Siyasi otoritenin güdümünde olmak, çiçeği burnunda rektörün koyduğu iddialı hedefi tam da topuğundan vurur. Nasıl mı? Türkiye’nin kalkınması için bilimsel gelişme şart. Bilimsel gelişmenin altyapısı temel bilim. Yani üniversiteler, akademik dünya. Şunu biliyoruz ki özgür düşünce olmadan bilim asla ilerlemez… Ve akademik özerklik bilimsel üretimin olmazsa olmazlarından. Uygulamalı araştırma, Rektör Bulu’nun en çok dile getirdiği inovasyon, ancak ve ancak temel araştırmaların çıktıları üzerine yapılabilir.
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Markalaşmak için sihirli formül
Herkesin diline bi’ “Farklı olucam, farklı olacak” lafı dolanmış. Sorarlar adama: Neyin farklı ki bu yapacağın farklı olsun?
Üç ‘Rebecca’
1940 tarihli Rebecca’da müthiş bir duygusal gerilim filmi izlerken; yeni çevriminde orta sınıf bir duygusal macera, beyaz atlı prens filmi izliyoruz.
‘Kayyım rektör’ protestosu: Adliyeye sevk edilenler serbest
Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan ‘kayyım rektör’ü protesto ettiği için gözaltına alınan öğrenciler İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Öğrencilerin ifade işlemi bittikten sonra savcı Edip Şahiner iki öğrenciyi tutuklama istemiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk etti, 20 öğrencinin adli kontrol şartıyla bir öğrencinin de herhangi bir kısıtlama olmadan serbest bırakılmasına karar verdi. Sulh Ceza Hakimliği, iki öğrenci hakkında tutuklama istemiyle ilgili ve adli kontrolün ne şekilde uygulanacağı ile ilgili karar verecek.
AYM’den ‘Nurettin Yıldız’ kararı: Gökdemir’e verilen ceza ‘basın özgürlüğü ihlali’
Anayasa Mahkemesi, ilahiyatçı Nurettin Yıldız’ın şikayeti üzerine yazar Orhan Gökdemir’e verilen para cezasının hak ihlali olduğuna hükmetti.
Reuters: Sinovac’ın aşısı ileri aşama denemelere göre yüzde 78 etkili
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