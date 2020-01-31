Özlem Yüzak: Neden aşı geliştirilmedi?

FDA’ya göre dünya genelinde, 370 temel ilaç için aktif farmasötik bileşenler üreten tesislerin yüzde 15’i Çin’de. Ancak buralarda ne kadar üretim yapıldığı bilinmiyor.

Bu bilgi eksikliği rahatsız edici.

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Belki artık gelinen noktada sadece bitmiş ilaçlar değil, aktif farmasötik bileşenlerin de bir envanterinin çıkarılması ve bunun bütün ülkelerin bilgisi dahilinde olması gerekmiyor mu? ABD senatosuna bu konu ile ilgili bir yasa tasarısı sunulmak üzere…

Neden aşı geliştirilmedi?

Dünya 17 yılda 3 ölümcül koronavirüs salgınına maruz kaldı. 2003 yılında SARS, 2012 yılında MERS ve şimdi de aynı virüs ailesinden korona… Peki, neden bunun ölümcül küresel bir biyolojik tehdit haline gelmeye başladığı algılanmadı ve aşı geliştirilmedi?

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Özlem Yüzak’ın yazısı