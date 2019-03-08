Kürtaj hakkın yok. Daha doğrusu sa­dece eğer tecavüze uğramışsan, ya da tetkiklerde bebeğin ya da annenin sağ­lığı ile ilgili sorun varsa hakkın var. Yok­sa ekonomik gücün yetmiyorsa, koşul­ların el vermiyorsa ya da kendini bir ço­cuk doğurup sorumluluğunu almaya ha­zır hissetmiyorsan bile eğer hamile kal­dıysan doğurmak zorundasın. Git baka­lım bir devlet hastanesine.. derhal ka­pıdan geri çevrilirsin, paran varsa ya da bulup buluşturabiliyorsan aldırırsın, yok­sa doğurmaya mecbursun…



Doğurdun ama çalışmak istiyorsun. Ya da mecbursun geçinebilmek, para kazanabilmek için ama ortada kreş yok. Bir kreş açmak 21. yüzyıl Türkiyesi’nde ne zormuş kardeşim. Kanal İstanbul gi­bi ütopik, absürd bir hayale bile para var. Kreşe yok.

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Özlem Yüzak’ın yazası