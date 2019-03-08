Kürtaj hakkın yok. Daha doğrusu sadece eğer tecavüze uğramışsan, ya da tetkiklerde bebeğin ya da annenin sağlığı ile ilgili sorun varsa hakkın var. Yoksa ekonomik gücün yetmiyorsa, koşulların el vermiyorsa ya da kendini bir çocuk doğurup sorumluluğunu almaya hazır hissetmiyorsan bile eğer hamile kaldıysan doğurmak zorundasın. Git bakalım bir devlet hastanesine.. derhal kapıdan geri çevrilirsin, paran varsa ya da bulup buluşturabiliyorsan aldırırsın, yoksa doğurmaya mecbursun…
Doğurdun ama çalışmak istiyorsun. Ya da mecbursun geçinebilmek, para kazanabilmek için ama ortada kreş yok. Bir kreş açmak 21. yüzyıl Türkiyesi’nde ne zormuş kardeşim. Kanal İstanbul gibi ütopik, absürd bir hayale bile para var. Kreşe yok.