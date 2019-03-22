Özlem Yüzak: Erdem Gül öğrenerek yönetecek, biz Adalılar ona destek olacağız

Benim de ilk tepkim, “Keşke Adalı veAdaları iyi tanıyan biri aday gösterilseydi”şeklinde olmuştu. Ama gerek kopan kıyamet gerekse daha sakin düşünmem sonucunda şu karara vardım: Adalar gibi küçük kapalı ve siyasetin dar kalıplara sıkıştığı, birkaç kişinin tekelinde kaldığı yerlerde, dışardan tarafsız bir göz, o kalıpların dışından bir dokunuş belki de bizAdalıların şansı.

(…)

Reklam

Erdem Gül öğrenerek yönetecek. Biz Adalılar ona destek olacağız. Ve yine Adalılar olarak en sıkı muhalefeti, en sıkı eleştirileri ona önce biz yönelteceğiz. Çünkü Adalar başta da belirttiğim gibi korunması gereken bir mücevher. Hazır mısın Erdem Gül bu zor göreve?

Özlem Yüzak’ın yazısı