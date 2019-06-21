Özlem Yüzak: AKP’nin kalelerinde İmamoğlu’nun etrafındaki kitleler değişimin başladığını gösteriyor

Türkiye artık eski Türkiye değil. Büyük kırılma başladı. AKP’nin kaleleri olan Sancaktepe’de, Sultanbeyli’de İmamoğlu’nun etrafındaki kitleler işte bu değişimin başladığını gösteriyor. Öte yandan teknoloji dediğimiz olgu, sosyal medya takkeleri savuruyor ve kel ortaya çıkıyor.

23 Haziran’daki demokrasi mücadelesi işte bu yüzden bir yandan da sonun başlangıcı anlamına geliyor.

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Dünya da aynı dünya değil. Ticaret savaşlarının kızıştığı, askeri hareketliliğin arttığı bir dönemin içindeyiz ve Türkiye giderek yalnızlaşıyor.

Ancak AKP hukuksuzlukla ülkeyi yönetmeye o kadar alıştı ki, aynı şeyi dış politikada da yapıp başarılı olacağını sanıyor.

Özlem Yüzak’ın yazısı