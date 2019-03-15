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Yaramazlara biraz batar!

Özlem Yüzak: AKP’nin ezberini patates bozabilir mi?

AKP’nin ezberini patates bozabilir mi? Kim bilir? 31 Mart’a sayılı günler kala ilginç süreçten geçiyoruz. Siyaset hızla belden aşağı küfürlere, tehditlere doğru çekiliyor. Ülkenin ekonomideki çöküşü bu şekilde halının altına gizlenmeye çalışılıyor. Ama olmuyor. Çünkü ilmek ilmek çözülüyor hastalıklı yapı. TÜİK verileri tarımda üretim maliyetinin son 12 ayda yüzde 26’ya yakın arttığını gösteriyor. Gübre, mazot, elektrik, bankalara kredi borçları…

Özlem Yüzak’ın yazısı

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