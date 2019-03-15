Özlem Yüzak: AKP’nin ezberini patates bozabilir mi?

AKP’nin ezberini patates bozabilir mi? Kim bilir? 31 Mart’a sayılı günler kala ilginç süreçten geçiyoruz. Siyaset hızla belden aşağı küfürlere, tehditlere doğru çekiliyor. Ülkenin ekonomideki çöküşü bu şekilde halının altına gizlenmeye çalışılıyor. Ama olmuyor. Çünkü ilmek ilmek çözülüyor hastalıklı yapı. TÜİK verileri tarımda üretim maliyetinin son 12 ayda yüzde 26’ya yakın arttığını gösteriyor. Gübre, mazot, elektrik, bankalara kredi borçları…
SON HABERLER
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
[email protected] İnternette yayınladığı müstehcen anılarıyla şöhreti yakalayan Ethan ve edebi yeteneğine rağmen tanınmayan Olivia bir pansiyonda karşılaşır; bu karşılaşma kariyerleri açısından dönüm noktası olacaktır. ‘Çok Satanlar’ oyunu DasDas’ta. Dünyanın en önemli DJ’leri arasında gösterilen Steve Aoki, Volkswagen Arena’da setin başında olacak. Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik. KONSER BABYLON BOMONTİ License To Dance: Weval 14 Mart […]
‘Alibaba vergisi’ uygulamada: Çin’den gelen ürünlere ‘şüpheli paket’ ücreti
Gümrüklerde büyük kısmı Çinli e-ticaret sitelerinden gelen ürünlere ‘ek vergi’ sayılabilecek bir uygulamaya başlandığı belirtildi.
Ne izlesek: Beş film önerisi
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
Sahnesini arayan oyuncu ‘benim adım Feuerbach’
Usta oyuncu Selçuk Yöntem ‘bir pasaj oynamaya geldim’ dese de sahneyi alıp götürüyor…
Erdoğan geçen seçim de vaadetmişti: Hemşirelere yine ek gösterge sözü
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üç meslek grubu için 3 bin 600 ek göstergenin yine seçim sonrasına kaldığını duyurdu. Erdoğan 24 Haziran seçimleri öncesinde dört meslek grubu için (polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri) aynı vaatte bulunmuş, ancak sadece öğretmenlerin ek göstergesi 3 bin 600’e çıkartılmıştı.