Özlem Yüzak: AKP’nin ezberini patates bozabilir mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üç meslek grubu için 3 bin 600 ek göstergenin yine seçim sonrasına kaldığını duyurdu. Erdoğan 24 Haziran seçimleri öncesinde dört meslek grubu için (polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri) aynı vaatte bulunmuş, ancak sadece öğretmenlerin ek göstergesi 3 bin 600’e çıkartılmıştı.