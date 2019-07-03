Özlem Albayrak: Kötülüğün ardındaki asıl maksat sırıtarak başını gösteriyor; ‘Ama onlar Arap’

İşler o raddede ki, “Siz de Balkan göçmenisiniz”, dediğinizde cevap, “Balkanlar da anavatana dahil” oluyor. Eyvallah dahil, ama “Suriye toprağı da 100 yıl önce bizim sınırlarımız içindeydi” dediğinizde ise, kötülüğün ardındaki asıl maksat sırıtarak başını gösteriyor: “Ama onlar Arap”. Suriyelilere yönelik yabancı düşmanlığına ırkçılığın eklendiği yer de tam burası. Ama hiç yeni bir tarafı yok, bildiğiniz Kemalizm, bildiğiniz 6-7 Eylül kafası, bildiğiniz faşizm, çok eski, çok köhne…

Özlem Albayrak’ın yazısı