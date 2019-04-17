Özlem Albayrak: Devlet Rabia Naz’a ne olduğunu ortaya çıkarmalı

Gelinen noktada, kimsenin yargıya baskı yapma hakkı yok elbette ama aynı zamanda herkesin Rabia Naz’a gerçekten ne olduğunu ve -varsa- suçlunun/suçluların cezalandırılacağını bilmeye hakkı var. Lamı cimi yok, adalete inancı olan, haksızlık karşısında susmayı zul addeden, kendine Müslüman diyen herkesin de takınması gereken tavır budur. Zira, hepimiz inanırız ki, dünya ancak adalet üzere döner…

Sözün özü; o kız çocuğuna ne olduğunu, hiçbir şüphe kırıntısına yer bırakmayacak ve vicdanları rahatlatacak şekilde ortaya çıkarmalı devlet. Hem de hemen…

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Özlem Albayrak’ın yazısı