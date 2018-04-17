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Yaramazlara biraz batar!

Özkök ‘aynaya baktı’: Kariyerimi Özal yanlısı olarak yaptım, artık siyaset yazmıyorum

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Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, gazetecilik kariyerinin ‘dünü ve bugününü’ anlattı.

Fotoğraf: Hürriyet

Özkök bugünkü yazısının, ‘Apolitik bir yazarım nonpolitik değilim’ başlıklı bölümünde, gazetecilik kariyerinden kesitleri paylaştı.

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“Gazetecilik kariyerimi, Özal yanlısı bir siyaset yazarı olarak yaptım…” diyerek başladığı sözlerini “Eleştiri hakkım olduğu sürece, iktidara yakın gazeteci olmayı hep sevdim…” diyerek sürdüren Özkök, artık siyaset yazmadığını söyledi.

Hürriyet yazarı şöyle devam etti: “Çünkü o caddede söyleyebilecek lafım kalmadı. Yine de şunu söyleyeyim. Ben apolitik bir yazarım… Ama asla nonpolitik değilim. Eskiden siyaseti, siyasetin ana caddelerinde, herkesin gezdiği meydanlarında arıyordum. Orada çıkmaz yollara sapınca, şimdi hayatın çok daha renkli, daha derin ve daha estetik arka sokaklarında volta atmaya başladım. Halimden de memnunum.”

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