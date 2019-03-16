CHP’li Özkoç: Kılıçdaroğlu’nun cami saldırısıyla ilgili sözleri çarpıtılıyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yeni Zelanda’daki cami saldırısıyla ilgili sözlerinin çarpıtılarak iç siyaset malzemesi haline getirildiğini savundu.

Fotoğraf: DHA

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde El Nur ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında düzenlenen saldırılarda 49 kişi hayatını kaybetmiş, 11’i ağır 48 kişi de yaralanmıştı. Saldırının Müslümanları hedef alan ırkçılar tarafından yapıldığı açıklanmıştı.



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Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saldırı sonrası “İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı ve İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor neden benim ülkemde terör var diye” sözlerinin cımbızlanarak iç siyasete alet edildiğini ve bu insanları kınadıklarını söyledi.

Özkoç sözlerine şöyle devam etti: ‘Terörle ilgili sözleri iç siyasete İslam dünyasındaki terör olaylarında, aynı dine mensup insanların birbirlerini öldürmesine dikkat çekti. İslam dünyasının kendi sorunlarını kendilerinin halletmesi gerektiğini ifade etti. Bunu söylerken, İslam dünyasına da çağrı yaptı. Terör olayları oluyorsa bunun araştırılması, sonlarını kendimizin getirmemiz gerektiğini ifade etti.”

Grup başkanvekili, Yeni Zelanda’daki iki camiye yapılan saldırıyla ilgili partisinin milletvekillerinden oluşan heyeti, bilgi almak ve oradaki ailelerle görüşmek üzere bu ülkeye göndereceklerini de belirtti.

