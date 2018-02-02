Özilhan’dan ‘geri vites’: Evde bira yapımını destekliyoruz, yeni vergi gelmesin

Dün ‘evde bira yapım setleri’yle ilgili ‘vergi kaybına neden olduğu’ gerekçesiyle yetkilileri uyardığını kaydeden Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, yeni bir açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Anadolu Grubu’nun dokuz aylık faaliyet raporuna göre grubun bira satışları geçen yıl yurt içinde yüzde 5.7 oranında düşmüştü. Özilhan bu düşüşü evde bira üretiminin artmasıyla ilişkilendirerek, “Bira satışı düşüyor ama tüketim konusunda emin değilim. Bunun nedeni de evde bira yapımının artması. Çok ucuza alınan cihazlarla evde bira yapılıyor. Bugün 7.5 liralık biranın dört lirası vergi. Evde bira üretimi vergi kaybına da neden oluyor. Bu konudaki görüşlerimizi yetkililerle de paylaştık” demişti.

Reklam

Özilhan yeni bir basın açıklaması yaparak sözlerinin yanlış yansıtıldığını söyledi.

“Vergilerin yüksek olmasının merdiven altında kaçak ve sahte içki üretimini artırdığından, bunun insan sağlığını tehlikeye attığından bahsettim. ‘Yasa dışı ticaret hem insan sağlığını tehdit ediyor hem de vergi kayıplarına yol açıyor’ dedim. Asıl dikkat çekmek istediğim konu buydu” diyen Özilhan şöyle devam etti: “Biz Anadolu Efes olarak, ülkemizde bira sektörünün gelişmesi, bira kültürünün yaygınlaşmasına önem veriyor ve bu konuda çalışma yapan herkesi destekliyoruz. Evde hobi olarak yapılan biraların da bira kültürünün bir parçası olarak sektörün gelişmesine katkı sağladığını düşünüyoruz. Görüşmeler esnasında da vurgulamak istediğim gibi; alkollü içeceklerdeki vergi yüksekliği sektörümüzü her anlamda olumsuz etkiliyor, biz de bunu her platformda dile getiriyoruz. Temennim yeni vergiler gelmesi değil, mevcut vergi oranlarının yeniden değerlendirilmesidir.”