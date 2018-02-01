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Yaramazlara biraz batar!

Özilhan yetkilileri ‘uyarmış’: Evde bira yapımı ‘vergi kaybına’ neden oluyor

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Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, internette satışı hızla yayılan ‘evde bira yapım setleri’yle ilgili ‘vergi kaybına neden olduğu’ gerekçesiyle yetkilileri uyardığını kaydetti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan dokuz aylık faaliyet raporuna göre grubun bira satışları geçen yıl yurt içinde yüzde 5.7 oranında düştü.

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Hürriyet’ten Ceyhun Kuburlu’nun haberine göre, bu düşüşte ise evde bira üretiminin artmasının etkisi büyük.

Özilhan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bira satışı düşüyor ama tüketim konusunda emin değilim. Bunun nedeni de evde bira yapımının artması. Çok ucuza alınan cihazlarla evde bira yapılıyor. Bugün 7.5 liralık biranın dört lirası vergi. Evde bira üretimi vergi kaybına da neden oluyor. Bu konudaki görüşlerimizi yetkililerle de paylaştık.”

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