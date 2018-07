Özil’e göre ‘anlaşılması zor’: Erdoğan’la fotoğraf siyasi değil, makama saygıdan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf nedeniyle eleştirilen Mesut Özil, “Görüşmemizin asla bir siyasi propaganda değil” dedi.

Erdoğan, mayıs ayındaki Londra ziyareti sırasında İngiliz takımlarında oynayan Türk kökenli Alman milli takım oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’la hatıra fotoğrafı çektirmişti. Fotoğraf AKP sosyal medya hesapları tarafından paylaşılmış, Gündoğan ve Özil’e Erdoğan’ın seçim kampanyasına alet oldukları gerekçesiyle Alman kamuoyunda tepki oluşmuştu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özil, Erdoğan’ın davetine icabet etmesinden ötürü asla pişmanlık duymadığını belirterek, “Benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmek, siyaset ve seçimlerle alakalı değil, ailemin mensubu olduğu ülkenin en yüce makamına saygının bir gereğidir. Ben politikacı değil, futbolcuyum. Dolayısıyla Erdoğan ile görüşmemizin asla bir siyasi propaganda değil. Nitekim kendisiyle görüştüğümüz konu her zamanki gibi futboldu. Zira o da eski bir futbolcu” ifadelerine yer verdi.

Alman milli futbolcu, “Dünyada siyasi liderlerin kendi kişiliklerinden ayrı düşünülemediğini bildiğimden bu yazdıklarımın anlaşılmasının zor olduğunun farkındayım” diye de ekledi.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 22 Temmuz 2018