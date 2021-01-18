Özil, Fenerbahçe hisselerine değer kattı: Eylül 2020’den beri en yüksek seviyede

Fenerbahçe Futbol AŞ.’nin futbolcu Mesut Özil’in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurmasının ardından Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe hisseleri değer kazandı.

Hisseler, saat 13:57 itibariyle önceki kapanışın yaklaşık yüzde 6.4 üzerinde 44.60 liradan işlem görüyor.

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Fotoğraf: Fenerbahçe

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’la yollarını ayırma kararı alan Türk asıllı Alman oyuncu, dün gece yarısı eşi ve kızıyla kulübün tahsis ettiği uçakla Britanya’nın başkenti Londra’dan İstanbul’a geldi. Fenerbahçe bu yolculuk öncesinde Twitter hesabından yıldız oyuncunun İstanbul’a getirtileceğini duyurdu.

AA’nın haberine göre Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe hisseleri, döviz cinsinden borçların yapılandırılması ve transfer haberlerine paralel yeni haftaya yükselişle başladı. Fenerbahçe hisseleri, Eylül 2020’den bu yana en yüksek seviye olan 45.90 lirayı test etti.

Analistler, yılbaşından beri yaklaşık yüzde 50 değer kazanan Fenerbahçe hisselerinin yükselişinde Özil’in transferine ilişkin gelişmelerin önemli rol oynadığını söyledi.

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Mesut Özil’le temasa geçildiğinin yerli ve yabancı basında yer bulmaya başlamasından sonra Fenerbahçe hisselerinin yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirten analistler, Fenerbahçe’nin ligde aldığı üst üste galibiyetlerle tekrar zirveye ortak olmasının da etkili olduğunu ifade etti.

Analistler, Fenerbahçe’nin 61.9 milyon dolarlık döviz cinsinden borçlarını ortalama 7.43 lira üzerinden Türk lirasına çevirmesinin kulübü mali açıdan rahatlatmasının beklendiğini aktardı.