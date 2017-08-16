Özhaseki’nin ‘deprem reçetesi’: ‘Dönüşüm yasası’nın eli kulağında

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümde kendilerini rahatlatacak yasanın ‘eli kulağında’ olduğunu söyledi.

Habertürk’te canlı yayına katılan Özhaseki, son depremlerin hatırlatılarak “Korkuyor musunuz?” sorusuna “Korkuyorum. İnsani kaygı taşımaktan ziyade sorumluluk makamında olan biri olarak vazifesini hakkıyla yerine getirme duygusunu taşıyan biri olarak korkuyorum” cevabını verdi.

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Bakan, 212 riskli alan ilan ettiklerini, buralarda 540 bin bina olduğunu, 500 bine yakın bina için de ‘çürük’ diye kendilerine başvurulduğunu ifade ederek yaklaşık 1 milyon 35 bin civarında bağımsız birim olduğunu söyledi.

Özhaseki, “Bunun ne kadarı yıkılmış? Riskli alanlarda yüzde 15’teyiz. Riskli yapılarda yüzde 77’lerdeyiz. Yani tek tek bina bazlı dönüşümlerde daha ilerideyiz” dedi.

‘600 bin konut riskli’

Bakan, olası İstanbul depremiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Kuzey Anadolu fayı çok hareketli. 60 yıl içinde o çizgi çok net olarak gelmiş. Şimdi İstanbul da bekliyor. Bugün bir hocamız ‘2045’e kadar’ dedi. Daha önce 2030’a kadar denildi. İstanbul’u büyük bir deprem bekliyor. Hazırlıklarımızı yapmalıyız. İstanbul dünyada en önemli ve çok acil olarak deprem konusundaki tehlikeli şehirler içinde ilk 10’da yer alıyor. Bir deprem olduğunda 4 milyon 700 bin yapı stoğunun yüzde 15’i risklidir. 600 bin bina demek. 600 bin konutun yıkılması demek sadece ekonomik olarak 100 milyar dolar demek. Bunların yıkılması demek sokaktaki altyapının da yıkılması demek. İş kaybını da ekleyin. 300 milyar dolarlık kayıp demek.”

Bakanın ‘deprem reçetesi’

Özhaseki, yurtta 7,5 milyon konutun yenilenmek zorunda olduğunu, bunun da yüzde 25’inin İstanbul’da bulunduğunu anlatarak, kendilerine 15 yıl süre biçtiklerini söyledi. Özhaseki, hedeflerinin İstanbul’da yılda 200, Anadolu’da 300 bin bina yenilemek olduğunu kaydetti.

Bakan, yeni bir yasa hazırlığı olduğundan da bahsetti: “Teşvik sağlayarak, finans sorununu çözerek vatandaşlarımızın evlerini yenilemesini sağlayacağız. Eski yasada bu işi kötüye kullananlar yüzünden çok hızlanamadık. Fikirtepe diye bir yer var, beş yıldır uğraşıyoruz. Yakında yüzde 100’ünü çözmüş oluruz. Orada karşılaştığımız zorluklar… İnsanlar çok masum şekilde müteahhite imza atıyorlar. Ama birtakım müteahhitler daha fazla vaadediyorlar. İki-üç müteahhit çıkınca kavga ediyorlar. Bir yandan vatandaşın içinde de tek tük de olsa çıkarcı tipler de çıkıyor. Onlar da yürütmeyi durdurma alıyorlar. Müteahhitlerle anlaşmaya çalışıyorlar. Bunları aşacak yasayı yazdık. Bu sene içinde inşallah yasayı çıkarırız. KHK ile veya Meclis açıldığında öncelik vererek. Eli kulağında. Gelecek sene pilot yıl olarak İstanbul’da 200 bin konutu dönüştürürüz. Belediye başkanlarına duyuruda bulunuyorum. Asıl dönüşümü belediyeler yapar alan bazlı. Ya zeminde bir sıkıntı vardır ya da binalarda bir sıkıntı vardır. Mahalle bazlı dönüşüm için hazırlık yapılabilir.”

Özhaseki, Marmara Denizi açıklarındaki bir depremde, kıyı ilçelerin daha riskli olduğunu söyledi.