Özhaseki’nin adayı da Erdoğan: En sade ve mütevazı makama sahip cumhurbaşkanı

AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın israfı hiç sevmediğini, dünyanın en sade ve mütevazı makama sahip cumhurbaşkanı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

‘Ak Saray’la yıllardır gündemde bulunan cumhurbaşkanlığı harcamaları son olarak Katar emirinin ‘hediye ettiği’ öne sürülen uçakla gündeme gelmişti.

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AA’nın haberine göre seçim çalışmaları kapsamında Çubuk’ta bulunan Özhaseki “Dünyadaki birçok cumhurbaşkanının çalışma ofislerini gördüm. En sade, mütevazı ve bize ait olan bir tek cumhurbaşkanlığı makamı var, o da bizim cumhurbaşkanımızın makamı” dedi.

‘Siz deli misiniz oğlum’

Beştepe’deki cumhurbaşkanlığı sarayında ‘altın klozet’ kullanıldığı iddiasını da hatırlatan Özhaseki şunları söyledi: “Altın klozet de altın klozet. Ben sarıya boyanmış bile görmedim, bırakın altın klozeti. Her gün oralardayız zaten. Sade, mütevazı, israfı hiç sevmeyen bir cumhurbaşkanımız var. Bazen toplantı yapılacak, diyor ki ‘Aşağıdaki salonda yapın.’ ‘Efendim şurayı kiralayalım’ dediklerinde, ‘Siz deli misiniz oğlum, niye oraya para veriyorsunuz, işte orada salon var aşağıda yapın’ diyor. Kuruşuna kadar dikkat eden bir cumhurbaşkanımız var. Şimdi cumhurbaşkanımıza oturduğu yerden başlayarak, şahsına, evlatlarına, kendine envai çeşit sözü söyleyenler, elini sıkmamak için arkadan dolananlar nasıl olacak yarın Ankara’nın raylı sistemlerinde yardım isteyecekler. Gidip elini sıkmıyorsun ya, nasıl yardım isteyeceksiniz?”