Özhaseki Yavaş’a övgüler düzmüş: İnşallah güzel hizmetlere devam eder

AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki’nin rakibi CHP Mansur Yavaş’a övgü yağdırdığı geçmiş tarihli bir video sosyal medyada günün önemli gündem maddelerinden biri.

ÖZHASEKİ'NİN ARŞİVİNDEN ÇIKTI: MANSUR YAVAŞ'I ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞ!



Mansur Yavaş 31 Mart'ta seçilecek ve Özhaseki'nin överek anlattığı hizmetlerini yapmaya kaldığı yerden devam edecek. pic.twitter.com/0njAwPDb19 Reklam

— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) March 27, 2019

Tarihi Kentler Birliği’nin Kasım 2006’da Ankara’nın Beypazarı ilçesinde düzenlediği seminerde konuşan dönemin Kayseri belediye başkanı Özhaseki, dönemin Beypazarı belediye başkanı Yavaş için şunları söylüyor: “Hem değerli başkanımız Mansur Bey’i, hem de değerli çalışmalarını izlemiş olduk. Bir yöre nasıl kalkınır, bir yörede neler yapılırsa o yöre ayağa kalkar, çok güzel canlı bir örneğini hep beraber izlemiş olduk. Başkanımızın ellerine sağlık. İnşallah bundan sonra da güzel hizmetlere devam eder diye temennide bulunuyoruz.”