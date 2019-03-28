Özhaseki Yavaş’a övgüler düzmüş: İnşallah güzel hizmetlere devam eder

AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki’nin rakibi CHP Mansur Yavaş’a övgü yağdırdığı geçmiş tarihli bir video sosyal medyada günün önemli gündem maddelerinden biri.
Tarihi Kentler Birliği’nin Kasım 2006’da Ankara’nın Beypazarı ilçesinde düzenlediği seminerde konuşan dönemin Kayseri belediye başkanı Özhaseki, dönemin Beypazarı belediye başkanı Yavaş için şunları söylüyor: “Hem değerli başkanımız Mansur Bey’i, hem de değerli çalışmalarını izlemiş olduk. Bir yöre nasıl kalkınır, bir yörede neler yapılırsa o yöre ayağa kalkar, çok güzel canlı bir örneğini hep beraber izlemiş olduk. Başkanımızın ellerine sağlık. İnşallah bundan sonra da güzel hizmetlere devam eder diye temennide bulunuyoruz.”