Özhaseki İstanbul’a özendi: Yeniden saysalar sonuç çok daha değişir

Ankara belediye başkanlığı seçimini yaklaşık dört puan farkla kaybeden AKP’li Mehmet Özhaseki, “Ankara ve İstanbul’u yeniden saysalar emin olun sonuç çok daha değişir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Seçimi kaybettikten sonra memleketi Kayseri’ye dönen Özhaseki, AKP il başkanlığı önünde gazetecilerin sürece ilişkin sorularını yanıtladı.

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İstanbul’da AKP’nin itirazlarla sürdürdüğü oy saydırma sürecini hatırlatan Özhaseki şunları söyledi: “İstanbul seçimleriyle ilgili partimiz üzerine düşen her şeyi yapıyor. Şunu biliyoruz ki sandık güvenliği çok önemliymiş, partimize düşen en önemli iş sandıkların güvenliğini sağlamakmış. Birçok yerde müşahidimiz olmayınca itiraz edilmeyince sandıklar yeniden açılıp sayılamıyor. Bundan dolayı da birçok oy kaybına uğradığımızı bir kere daha anladık. Biz güçlü bir partiyiz ancak sandıklara sahip çıkma konusunda bu seçimlerde biraz yetersiz kaldığımızı kendimizde görüyoruz. Bunu da değerlendiriyoruz zaten. Çünkü her açılan sandıkta bizim oyumuz artıyor, karşı tarafın oyu düşüyor. Keşke mümkün olsa da tarafsız gözlemciler otursalar Ankara ve İstanbul’u yeniden saysalar emin olun sonuç çok daha değişir. Şimdi böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. “