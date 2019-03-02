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Yaramazlara biraz batar!

Özhaseki, Erdoğan’ı çabuk benimsedi: Kürdistan diye bir yer var mı ülkemizde?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, ‘cumhur ittifakı’nın seçimleri kazanamaması halinde Türkiye için ‘beka sorunu’nun ortaya çıkacağını savundu.

Fotoğraf: DHA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yerel seçimler için ülke genelinde gerçekleştirdiği mitinglerde, eski HDP’li milletvekillerinin söylemlerini işaret ederek “Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı?” diye soruyor. ‘Yerel seçimlerin beka seçimleri’ olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kazanamamaları halinde ülkenin bölüneceğini savunuyor.

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‘Cumhur ittiafakı’nın Ankara adayı Özhaseki de Ankara’nın Pulsaklar ilçesinde yaptığı bugünkü konuşmada sık sık Erdoğan’ın konuşmalarına göndermelerde bulundu. Özhaseki Pursaklar’daki seçim koordinasyon merkezinde (SKM) seçmenlerine hitap etti. Özhaseki de yerel seçimleri kaybetmeleri halinde Türkiye için beka sorununun ortaya çıkacağını yineledi.

PKK ve ‘FETÖ’nün ‘cumhur ittifakı’ aleyhine çalıştığını söyleyen Özhaseki, ‘Kafası Kandil’de olan satılık uşakların’ ve ‘Kafası, Pensilvanya’da olan sapıkların iş başına gelmesin diye’ bir dertlerinin olduğunu belirtti.

Birileri tarafından “Kürdistan’da biz kazanacağız, batıda da cumhur ittifakına kaybettireceğiz” ifadelerinin kullanıldığını söyleyen Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü:

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Baştan sonra skandal. Kürdistan nedir? Nereden çıktı bu laf? Kürdistan diye bir yer var mı bizim ülkemizde? Ülkemizin baştan sona en ücra köşesine kadar adı tektir, o da Türkiye’dir. Onu da bölmeye kimsenin gücü yetmez. Gerçek niyetleri ortada. Böyle bir kirli pazarlık olmaz. Evlatlarımızın katiliyle bir araya gelinmez. O kan bulaşan oylara talip olunmaz.”

Haseki Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) kazandığı yaklaşık 100 belediyeye de kayyum atandığını anımsatarak, seçilmiş belediye başkanlarının PKK’ya para ve insani yardım aktardığını savundu.

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