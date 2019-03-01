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Yaramazlara biraz batar!

Özhaseki de anketlere güvenmiyor: Çoğunda manipülasyon var

AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın 31 Mart’taki seçimler için yapılan anketlerde önde gösterilmesi için “O anketlerin çoğunda manipülasyon var” dedi.

Fotoğraf: DHA

Araştırmalarını yayınlayan bütün anket firmaları Ankara’da Yavaş’ın kazanacağını öngörürken, iki aday arasındaki fark Yavaş lehine yüzde 3 ila 10 arasında gösteriliyor.

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Son olarak AKP genel merkezinin yaptırdığı ankette de Yavaş’ın oy oranı Özhaseki’nin üç puan önünde çıkmıştı.

Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşan Özhaseki anketlerde kendisinin geride olduğuna yönelik açıklamaların farkında olduğunu dile getirerek, “Ben hem tarafsız anketlere, hem de vatandaşa baktığımda umutlanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da daha önce 31 Mart’taki yerel seçimlerde Ankara’daki seçim yarışı için “Anketlere pek güvenim kalmadı” demişti.

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‘Ankaralı değil’ tartışması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi için “Ankaralı değil” demesine de değinen Özhaseki şöyle karşılık verdi: “Ankara’nın imarla ilgili ana planlamasını altı ay kadar emek vererek yaptım. Pafta pafta çalıştım. Her tarafını ezbere biliyorum. Üç çocuğum Ankara’da okudu. Ankara’da hep bir evimiz oldu. Gençlik dönemimde beş yıl geçirdim Ankara’da. Üç dönemdir Ankara milletvekiliyim. Buna rağmen bana Ankaralı değil falan diyorlar. Neyse ki iş bilmez diyemiyorlar, tembel diyemiyorlar.”

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