‘Özgürlükleri koruyor’: AİHM’e göre burka yasağı demokratik toplum için gerekli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM), Belçika’da alınan burka yasağı kararını onayladı.

Belçika, 2011 yılında kamuya açık alanlarda yüzün peçe ve burka gibi giysilerle kapatılmasını yasaklamıştı. Bunun üzerine kararın temel haklara aykırı ve dışlarıyıcı olduğu öne sürülerek AİHM’e başvuru yapılmıştı.

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Başvuruyu değerlendiren AİHM, burka yasağının demokratik bir toplum için gerekli olduğuna hükmetti. Kararın gerekçesi ise üçüncü şahısların hak ve özgürlüklerinin korunması.

Yasağa uymayanlara para veya bir hafta hapis cezası veriliyor.

Avrupa’da Fransa, Hollanda, Avusturya, İsviçre, Almanya ve Bulgaristan’da kısmi de olsa burka yasağı bulunuyor.

Daha önce Fransa’nın yasak kararı da AİHM’e taşınmış, yüksek mahkeme yasağı haklı bulmuştu.