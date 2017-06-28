Özgürlüğe dörtnala

Moğolistan’da ulusal parktaki yaşam alanında serbest bırakılan at hızla konteynerden uzaklaşıyor. (Fotoğraf: David W Cerny/Reuters)
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Eski MHP’li Halaçoğlu: Yeni parti kurulacak, çalışmalar sürüyor
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