‘Özgür ruhum var’ diyen Kılıçdaroğlu: Daha fazla sokak protestosu yapacağım

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bundan sonra daha fazla sokak protesto düzenleyeceğini söyledi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Times’a konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi demokrasiye geri döndürme sözü verirken, “Biz 15 Temmuz darbe girişiminin karşısındayız. Yaşananları, insanların demokrasi mücadelesi olarak görüyoruz. Ama diğer yanda da, Saray’ın 15 Temmuz’u var. Saray darbe girişiminden yararlandı ve beş gün sonra olağanüstü hâl ilan etti. Buna ‘Saray’ın darbesi’ diyoruz” dedi.

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‘Özgür ruhumla baş edemiyorlar’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi ve CHP için “Artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldi” demesi için “Terörist tanımını kabul etmiyorum, hatta buna gülüyorum” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Özgür bir ruhum olduğu gerçeğiyle baş edemiyorlar. Eğer biri demokratik olmayan bir kültürden geldiyse, benim yürüyüşüme de terörist yürüyüş diyecektir.”